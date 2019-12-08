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Глава МИДа: мир в демократической стране - единственная цель Президента

Глава МИДа: мир в демократической стране - единственная цель Президента

Вадим Пристайко

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Целью Президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров, запланированных в Париже, 9 декабря, станет достижение мира. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает УНН.

"Завтра, во время переговоров, мы в первую очередь должны помнить об интересах всех украинцев, разделенных по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой. Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране - единственная цель президента и всей переговорной команды", - написал министр.

Напомним, встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку", состоится в Париже 9 декабря. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.

7 декабря 2019 Президент Украины Владимир Зеленский собрал закрытое заседание СНБО перед "нормандским" саммитом.

Ранее три оппозиционные партии Верховной Рады Украины подписали обращение, призывая власть не сдавать национальные интересы во время Нормандского саммита, очертив так называемые "красные линии" - никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, переговоры, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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