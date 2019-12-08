В следующем году количество проверок безопасности в образовательных учреждениях увеличится - Премьер

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В следующем году правительство планирует увеличить количество проверок безопасности в учебных заведениях. Об этом сегодня во время брифинга по пожару в одесском колледже заявил Премеьр-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"В Украине, к сожалению, очень часто задумываемся над безопасностью тогда, когда наступает горе. Мы уже сделали выводы (говорит о пожаре в одесском колледже - ред.). И в следующем году планирования проверок подобных заведений и обеспечения безопасности на подобных объектах будет на принципиально другом уровне", - отметил Гончарук.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Под завалами колледжа в Одессе сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Всего результате пожара погибли 10 человек.