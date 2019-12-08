Арахамия: в парламенте планируют создать ВСК для расследования пожара в одесском колледже

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины планируют создать Временную следственную комиссию по расследований пожара, произошедшего в одном из колледжей Одессы. Об этом заявил сегодня на брифинге в Одессе глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы создадим в парламенте Временную следственную комиссию в отношении расследований для того, чтобы убедиться, что все правоохранительные органы и органы исполнительной власти сделают свою работу качественно и эффективно и расследование будет проведено объективно и без вмешательства политических сил", - заявил Арахамия.

Кроме того, он отметил, что фракция будет обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о присвоении звания Героя Украины погибшим во время пожара спасателю и преподавательнице.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

Под завалами колледжа в Одессе сегодня, 8 декабря, спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Всего в результате пожара погибли 10 человек.

Завтра, 9 декабря, в Одессе состоится прощание со спасателем, который скончался от полученных травм во время ликвидации масштабного пожара в колледже.