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В Чикаго скончался 21-летний американский рэпер

В Чикаго скончался 21-летний американский рэпер

Juice WRLD

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Талантливый американский рэппер и певец Juice WRLD умер в 21-летнем возрасте после приступа в аэропорту Мидуэй, что в городе Чикаго. Об этом сообщает TMZ, информирует УНН.

"Авиарейс Juice WRLD, летевший из Калифорнии совершил посадку в воскресенье утром, после чего, по словам свидетелей, у него случился приступ во время прогулки по аэропорту. Источники правоохранительных органов говорят, что у него было кровотечение из ротовой полости, когда на место происшествия прибыли врачи", - говорится в сообщении.

Джарад Энтони Хиггинс (Juice WRLD) все еще находился в сознании, когда его направили в больницу, где вскоре врачи констатировали смерть мужчины. Причина смерти пока неизвестна.

Издание отмечает, что большая карьера Juice Wrld только началась после того, как он чуть не поднялся на вершины хит-парадов в 2018 году. Его популярность пришла летом 2018 году с композицией "Lucid Dreams".

Напомним, ранее в таком же молодом возрасте умерли другие известные рэперы - Lil Peep и XXXTentacion.

Как сообщалось ранее, в Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера, номинанта Грэмми Нипси Хассла.

Источник: УНН
Теги: США, Чикаго, музыка, смерть
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