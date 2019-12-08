США готовят новый транш военной помощи для Украины - Пентагон

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство обороны США готовится дать еще один транш военной помощи для Украины. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает "Голос Америки", информирует УНН.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и решает ли Украина вопрос коррупции", - сказал министр.

Также миистр обороны возразил на тот факт, что предоставление такой помощи зависит от дела об импичменте.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - отметил Эспер.

В то же время Марк Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержек помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летальной оружия для Украины, основываясь на трех вещах:

"Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли хорошо Украина решает вопрос коррупции. И третье: оказывают ли наши союзники в регионе также политику поддержки безопасности для Украины. Ответом на все три вопроса было "да", и мы поддержали предоставление такой помощи", - подчеркнул глава Пентагона.

Как сообщалось ранее, Эспер заявил, что США не перевели Украине меньше 10 млн долларов с одобреной ранее помощи.