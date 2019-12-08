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Особый статус Донбасса не будет обсуждаться во время "нормандской встречи" - Разумков

Особый статус Донбасса не будет обсуждаться во время "нормандской встречи" - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время нормандской встречи которая состоится 9 декабря в Париже, не будет обсуждаться вопрос особого статуса Донбасса. Об этом заявил в эфире одного из каналов глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Ничего выставляться в нормандском формате не будет. Зеленский говорил, что после этих встреч будет дополнительная позиция, которая будет более подробно проговариваться украинским обществом и обсуждаться в ВРУ. Зеленский не отходит от этих позиций и красных линий. Я думаю это правильный подход. По возвращении с нормандской встречи будет более качественная дискуссия по этому поводу", - отметил Разумков, комментируя позицию Зеленского, который пообещал новую версию закона об особом статусе Донбасса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после успешных переговоров во время встречи в нормандской формате.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Разумков
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