"Высадка на Банковой": под Офисом Президента строят палатки и сцену

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на 20:30 под стенами Офиса Президента собралось больше 1 тысячи человек. Начинают строить сцену и устанавливать палатки, передает корреспондент УНН.

Правопорядок обеспечивают более сотни правоохранителей. Кроме того, вблизи дежурят несколько машин скорой и пожарной помощи. Люди постепенно прибывают.

Также, как передает корреспондент УНН, политические силы установили отдельные палатки, священники проводят вечерний молебен.

Как сообщалось ранее, перед "нормандским" саммитом под Офисом Президента началась "Высадка на Банковой".