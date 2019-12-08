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"Заря" обыграла "Динамо" в центральной игре тура чемпионата Украины

"Заря" обыграла "Динамо" в центральной игре тура чемпионата Украины

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В рамках 17-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало на НСК "Олимпийский" луганскую "Зарю", передает корреспондент УНН.

На второй минуте стопроцентный момент упустил Громов — Артем с нескольких метров попал в перекладину. В одной из следующих атак Богдан Михайличенко реализовал контратаку — 0:1. В середине тайма “бело-синие” выровняли положение на табло. Подачу Кендзером в штрафную головой реализовал Вербич.

За фол по ногам на 54 минуте Кадар увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве, чем воспользовалась “Заря”. Забил победный гол Хомченовский с паса Михайличенко (1:2).

Заметим, что “Заря” обогнала “Динамо” в таблице — 34 очка и 2 ступень, “Динамо” идет 4-м (33).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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