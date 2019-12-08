Михайличенко подверг критике выступление "Динамо" в матче с "Зарей"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главный тренер “Динамо” Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от поражения в домашней игре УПЛ с конкурентом за второе место — “Зарей”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Михайличенко считает, что луганский коллектив проявил себя лучше, а “динамовцы” допускали много ошибок и ужасно сыграли в начале.

“Давайте говорить о том, что каждая команда выбирает тактику на матч. И побеждает та команда, которая реализует свой план на игру. К сожалению, мы не смогли реализовать то, что задумали. С первых минут мы просто ужасно вошли в игру и дали почувствовать сопернику уверенность, чему способствовал быстро пропущенный нами мяч. Мы допускали много ошибок, особенно в обороне. На самом деле, можно сказать, что „Заря“ сегодня выглядела лучше чем мы. Бывают матчи, когда не идет игра у одного-двух футболистов. Даже тогда уже команде может быть трудно. По моему мнению, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что сегодня многие игроки „Динамо“ не сыграли на своем уровне”, — отметил коуч.

Также тренер считает, что команда проиграла в психологическом плане.

“Что касается причины поражения ... Конечно, мы не снимаем с себя ответственности. Возможно, команда сегодня не так сработала, как было нужно. Для реализации тактики на игру нужно быть готовыми как физически, так и психологически. По моему мнению, мы больше проиграли в плане психологии, чем в физике, особенно в начале встречи”, — подытожил рулевой “бело-синих”.

Напомним, что “Динамо” со счетом 1:2 потерпел фиаско в домашней встрече с “Зарей” и пропустило “Зарю” на 2 место чемпионата.