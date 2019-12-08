Премьер-министр: Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами, чтобы пройти эту зиму

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украина обеспечена всеми необходимыми ресурсами, чтобы пройти эту зиму. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала “1+1”, передает УНН.

“Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще речь об этой зиме не идет, потому что мы заранее позаботились, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало ближайшее время”, — заявил Гончарук.

Он напомнил, что 1 января 2020 года завершается договор о транзите через Украину российского газа.

“Нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе. Мы воспринимаем этот контракт не только как экономический. Этот контракт, прежде всего, политический и безопасное подтекст”, — сказал Гончарук.

Срок действия заключенного 2009 года контракту на поставку газа истекает 1 января 2020 года. Украина, Россия и Европейский союз до сих пор не договорились об условиях транзита российского газа украинским газопроводам в ЕС.

Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко заявил, что в случае прекращения транзита украинская компания будет “взымать деньги”, и “европейские партнеры также, скорее всего, будут судиться”.