Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 08:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
7635
Версия для печати

Трамп заявил, что Ким Чен Ын потеряет все, если совершит враждебные действия против США

Трамп заявил, что Ким Чен Ын потеряет все, если совершит враждебные действия против США

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении Соединенных Штатов, поскольку понимает, что в противном случае потеряет все. Такое мнение высказал в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп, передает УНН.

“Ким Чен Ын слишком умный, и он очень многое может потерять, на самом деле вообще все, если он будет делать враждебные действия”, — сказал он. “У Северной Корее под руководством Ким Чен Ына имеется невероятный экономический потенциал, но она должна сделать денуклеаризации, как было обещано”, — добавил президент.

В субботу Трамп также выразил уверенность в том, что Пхеньян не будет предпринимать никаких враждебных действий в отношении Вашингтона и вмешиваться в американский избирательный процесс. Американский лидер подчеркнул также, что у него очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пхеньян не обсуждает с США отказ от ядерного оружия — посол

Трамп и Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале. Согласно этой договоренности 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, однако наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. При этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.