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Шесть забитых голов принесли "Десне" победу над "Карпатами"

Шесть забитых голов принесли "Десне" победу над "Карпатами"

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В 17 чемпионате Украины по футболу львовские "Карпаты" потерпели разгромное домашнее поражение от "Десны", передает УНН.

Гости отличились шестью голами, три из которых состоялись в конце матча. Забивали дважды Филлипов и Калитвинцев, а также Имерков, Хльобас. У соперников два гола забивали Назарина и Бойчук.

Отметим, что с 57 минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Кудрика.

Заметим, черниговская команда удерживает клубный рекорд, не играя в гостях вничью в чемпионатах 12 матчей подряд: 7 побед и 5 поражений.

Добавим, “Карпаты” не побеждают в чемпионате с 20 сентября 10 матчей подряд.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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