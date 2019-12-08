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Число погибших в результате обрушения жилого дома в Найроби достигло 7 человек

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Найроби достигло 7 человек

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Спасатели достали из-под руин шестиэтажного дома в столице Кении Найроби тела двух человек. Об этом сообщила кенийская газета Standard, передает УНН.

Таким образом, отмечает издание, количество погибших возросло до 7.

Раньше 8 Декабря среди завалов обнаружили живыми мужчину и женщину. Их доставили в медучреждение. Таким образом, среди спасенных числятся 35 человек. Еще 11 человек, по данным кенийского Красного Креста, числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В здании, что упало, было 57 квартир, на первом этаже размещались магазины.

Причины обрушения пока не установлены.

Само здание упала 7 декабря.

Напомним, в ноябре в Кении из-за наводнения произошел оползень, по меньшей мере 36 человек погибли.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Африка, Кения
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