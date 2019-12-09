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В США на борту самолета пассажира ужалил скорпион

В США на борту самолета пассажира ужалил скорпион

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пассажира рейса авиакомпании United Airlines из Сан-Франциско в Атланту во время полета укусил скорпион. Об этом пишет USA Today, передает УНН.

Издание TMZ опубликовало фотографию нежелательного пассажира в пятницу и отметила, что скорпион выпал из штанины после многочисленных укусов, полученных пассажиром.

Пресс-секретарь United Airlines Натали Нунан, подтвердила, что пассажир был укушен.

“Узнав, что один из наших клиентов на рейсе 1554 через Сан-Франциско в Атланту был ужален скорпионом во время полета, наш экипаж немедленно отреагировал и проконсультировался с врачом на земле, который оказал медицинскую помощь”, — сказал Нунан.

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Когда самолет приземлился в Атланте, добавила она, его встретил медицинский персонал.

“Нашего клиента доставили в местную больницу”, — сказал Нунан. “Мы поддерживали контакт с нашим клиентом, чтобы обеспечить ее благополучие”.

Похожая история произошла в 2017 году. Тогда на борту самолета этой самой авиакомпании, летевший из американского Хьюстона в канадский Калгари, скорпион также ужалил пассажира.

Источник: УНН
Теги: США, самолет, животные
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