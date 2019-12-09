Три овертайма: БК "Одесса" праздновала выигрыш в игре с "Киев-Баскет"

КИЕВ. 9 декабря. УНН. БК “Киев-Баскет” проиграл дома “Одессе” после третьего овертайма поединка регулярного чемпионата Суперлиги, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Первая половина матча не внесла ясности относительно наиболее вероятного победителя. Одесситы сразу старались ни в чем не уступать хозяевам. При фактически равной борьбе киевляне на большой перерыв получили лишь 5 очков преимущества.

Продолжения поединка также было равным. Гости даже выходили вперед в начале заключительной четверти. Впрочем запаса в один балл им хватило совсем ненадолго. Крутоус эффектным данком вернул своей команде лидерство.

Киевляне до последнего удерживали преимущество, но Фризон на последних секундах сумел вернуть шансы своей команде, когда двумя штрафными сравнял счет — 76:76.

Далее командам понадобилось три овертайма, чтобы определить победителя. Каждый раз, когда до завершения оставались какие-то секунды, соперники сами себе ухудшали положение ложными атаками и ошибками.

В конце поединка на первый план вышли лидеры команд, которые в начале были несколько в тени — Петров и Мессе. Украинцам в итоге очень не хватило хозяевам на последних секундах третьего овертайма, когда он покинул площадку после пятого фола.

Поэтому одесситы таки вытеснили супертяжелую победу 114:111, дав серьезную нагрузку киевлянам перед выездом в Нидерланды на матч Кубка Европы ФИБА против “Зволле”.

Отметим, что в активе Месси 34 очка, у Холовея — 16, у Фризена — 15. У киевлян 26 баллов получил Шепард, 20 Петров, 16 Коренюк.

Добавим, “Одесса” с 5 выигрышами идет 6-й в чемпионате, киевляне имеют одну победу больше — 5 ступень.