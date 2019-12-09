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Часть доказательств по делам Майдана могла быть уничтожена - Разумков

Часть доказательств по делам Майдана могла быть уничтожена - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что Государственное бюро расследований (ГБР) сможет разобраться с делами Майдана до конца. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье вечером, передает УНН.

“Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделен, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и общественной позиции, чтобы довести эти дела до конца”, — сказал Разумков.

Спикер отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и “далеко не все хотели действительно расследовать эти события”.

“Я понимаю, что часть доказательств была потеряна, часть, видимо, была уничтожена”, — предположил спикер. При этом он добавил: “Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция по этим расследований”.

Председатель парламента надеется, что “обновление системы, изменение подходов, как в ВРУ, так и в других учреждениях позволит расследовать это дело. И все же мы увидим те результаты, которых ожидает общество, фактически с 2014 года”.

Как ранее сообщал УНН, с 20 ноября Генпрокуратура Украины потеряла полномочия расследовать уголовные производства связаны с делами Майдана. Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Майдан, ГБР, Дмитрий Разумков
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