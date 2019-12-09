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На севере Токио начались японо-американские учения

На севере Токио начались японо-американские учения

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Японо-американские командно-штабные учения “Ямасакура” начались в понедельник на военной базе Асака на севере Токио. Они продлятся до 16 декабря, сообщило информационное агентство Kyodo, передает УНН.

В ходе учений на специальных компьютерах будет воссоздана симуляция отображения комплексного нападения со стороны воображаемого противника. Она будет включать принятие мер против вражеского десанта, массированных диверсионных действий в крупных городах, а также кибернетическую и электронную войну. В тренировках будут задействованы также объекты на южных островах Кюсю и Окинава.

Японо-американские учения “Ямасакура” регулярно проводятся с 1982 года. В них принимают участие также наблюдатели от вооруженных сил Австралии и Канады.

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Напомним, Япония отмечает рост военной активности РФ в Арктике и вблизи США.

Источник: УНН
Теги: США, Япония, учения
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