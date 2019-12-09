Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 08:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
В НБУ рассказали, монеты и банкноты каких номиналов больше всего утилизировали в этом году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
7515
Версия для печати

Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле составляет 3,3 млн

Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле составляет 3,3 млн

фотогалерея

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Численность граждан Венесуэлы, которые находятся в рядах народного ополчения, достигла отметки в 3,3 млн. Об этом в воскресенье сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления перед своими сторонниками в городе Ла-Гуайра, передает УНН со ссылкой на Facebook президента и Xinhuanet.

“Сегодня я могу объявить Венесуэле и всему миру, что численность (народного) ополчения достигла 3,3 млн”, — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По словам главы государства, все ополченцы “организованы, обучены, вооружены и готовы защищать целостность, независимость и мир Венесуэлы”. “Цель на 2020 год — достичь отметки в 4 млн”, — подчеркнул Мадуро.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.

Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, считает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Источник: УНН
Теги: ополчение, Венесуэла
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.