Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле составляет 3,3 млн

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Численность граждан Венесуэлы, которые находятся в рядах народного ополчения, достигла отметки в 3,3 млн. Об этом в воскресенье сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления перед своими сторонниками в городе Ла-Гуайра, передает УНН со ссылкой на Facebook президента и Xinhuanet.

“Сегодня я могу объявить Венесуэле и всему миру, что численность (народного) ополчения достигла 3,3 млн”, — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По словам главы государства, все ополченцы “организованы, обучены, вооружены и готовы защищать целостность, независимость и мир Венесуэлы”. “Цель на 2020 год — достичь отметки в 4 млн”, — подчеркнул Мадуро.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.

Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, считает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.