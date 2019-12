Огненное торнадо и более 150 разрушенных домов: штат в Австралии ввел режим ЧС из-за лесных пожара

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Самый густонаселенный австралийский штат Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение в понедельник из-за беспрецедентной опасности лесных пожаров. Это произошло на фоне призывов в Австралии принять дополнительные мер по борьбе с изменением климата. Об этом пишет издание AP, передает УНН.

Министр чрезвычайных ситуаций штата Дэвид Эллиотт сказал, что жители столкнулись с тем, что “может быть самой опасной неделей пожаров в истории этой страны”.

“Пожары на северо-востоке штата унесли жизни трех человек, разрушили более 150 домов и уничтожили более 1 млн гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий с пятницы”, — говорится в сообщении.

“Врачи и парамедики оказали помощь более 100 пострадавшим от пожаров, в том числе 20 пожарным”, — сказал комиссар скорой помощи Доминик Морган.

К северу от штата лесные пожары разрушили девять домов в понедельник в штате Квинсленд, где качество воздуха упало до самой низкой возможной оценки. Органы здравоохранения призвали жителей не выходить на улицу.

Правительство штата объявило, что более 600 школ и техникумов будут закрыты во вторник из-за пожарной опасности. Австралийские военнослужащие поддерживают 1500 пожарных, что борятся с 60 пожарами по всему штату.

“Катастрофические погодные условия означают, что все может измениться очень быстро”, — сказал премьер-министр штата Гладис Береджиклян журналистам в Сиднее.

В частности, в результате пожаров в одном из регионов штата было вызвано меньшей мере одно огненное торнадо, которое распространилось по территории поля.

