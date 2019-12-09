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Стали известны изменения в сборной Украины перед вторым этапом КМ по биатлону

Стали известны изменения в сборной Украины перед вторым этапом КМ по биатлону

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал предстоящие изменения в составах сборных Украины между этапами Кубка мира в Остерсунде и Хохфильцене, информирует УНН со ссылкой на ФБУ.

Опытная Елена Пидгрушная получит шанс на втором этапе в Австрии.

“Елена Пидгрушная приедет с гор, соответственно, Надежда Белкина поедет на Кубок IBU. А с учетом программы второго этапа Кубка мира, возможно, отправим в Риднау еще кого-то, может, даже Меркушину. Дело в том, что в Риднау есть суперспринт, а эта гонка очень подходит Насте. Если же потребуется ее участие, скажем, в эстафете, то приехать в Хохфильцен не будет проблемой — там только 2 часа езды”, — заявил Брынзак.

Напомним, что на первом этапе Кубка IBU Пидгрушная завоевала одну медаль.

Источник: УНН
Теги: спорт, биатлон
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