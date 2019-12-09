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Понедельник, 9 декабря 2019, 06:30 • УНН • 7125
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,72 грн/доллар
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На 9 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 декабря установлены на таком уровне:
23.724789 грн за доллар;
26.320281 грн за евро;
0.372340 грн за российский рубль;
31.165596 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 8 декабря курс всех указанных валют упал.
Источник: УНН