Официальный курс гривны установлен на уровне 23,72 грн/доллар

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На 9 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 декабря установлены на таком уровне:

23.724789 грн за доллар;

26.320281 грн за евро;

0.372340 грн за российский рубль;

31.165596 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 8 декабря курс всех указанных валют упал.