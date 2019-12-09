Отдельная встреча Зеленского с Путиным планируется после переговоров "нормандской четверки" - росЗМИ

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Отдельная двусторонняя встреча президентов Украины и РФ — Владимира Зеленского и Владимира Путина — запланирована в Елисейском дворце в понедельник после завершения переговоров лидеров в “нормандском формате” (Украина, Германия, Франция, Россия). Об этом российскому госинформагентству ТАСС сообщил источник, близкий к организации саммита в Париже, передает УНН.

“Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в „нормандском формате“ и совместной пресс-конференции четырех лидеров”, — сказал собеседник агентства.

В Кремле пока не подтвердили изданию эту информацию. В свою очередь, представитель пресс-центра Елисейского дворца сообщил, что администрация президента Франции не располагает информацией о встрече Путина и Зеленского и “этот вопрос следует адресовать пресс-службе двух стран”.

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Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую “нормандскую четверку”. Ранее был опубликован график встреч лидеров стран, но в нем не было указано время для встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя эту встречу ранее подтвердил сам Зеленский. Вероятность такого разговора раньше, в частности, подтвердили и в Кремле, отметив, что все будет зависеть от того, как будет построен график проведения саммита.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил тогда, что Путин и Зеленский “даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа”, сказал помощник, уточнив, что “все зависит от того, как будет складываться ситуация там”.

Президент Украины отмечал, что во время саммита рассчитывает на поддержку Франции и Германии.