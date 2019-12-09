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Британские спецслужбы расследуют роль Кремля в утечке секретных документов

Британские спецслужбы расследуют роль Кремля в утечке секретных документов

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Британские спецслужбы расследуют возможную причастность связанных с Кремлем хакеров к утечке секретных документов о переговорах между Соединенным королевством и США. Об этом сообщает УНН опираясь на Радио Свобода и Sunday Times.

Кабинет министров Великобритании призвал Центр правительственной связи определить источник утечки документов, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин использовал как “доказательство”, что консерваторы, сейчас являются правящей партией Великобритании, хотят включить Национальную систему здравоохранения к будущей торговой сделки с Вашингтоном.

Издание отмечает, что расследование утечки документов, опубликовали на сайте Reddit, что позволит выяснить, стоят ли за этим связанные с российскими властями хакеры. Также расследуют вероятное участие “недовольных госслужащих”.

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Напомним, ранее во Франции привели доказательства причастности спецслужб РФ к вмешательству в избирательный штаб Макрона.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Великобритания, хакеры
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