Мировые цены на нефть упали

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром упали в цене до 64,18 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,92 доллара за баррель, потеряв 0,47%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.