Крым должен быть частью переговоров в "нормандском формате" - глава СКУ

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вопрос Крыма обязательно должен подниматься на "нормандской встрече". Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, передает УНН.

"Очевидно, Крым обязательно должен быть частью этих переговоров. Ведь самым важным является вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Мы, украинская диаспора, также призываем лидеров Германии, Франции, союзников Украины усилить международные санкции против России, пока Москва не покинет суверенную украинскую территорию Крыма и части Донецкой и Луганской областей", - отметил Романов, отвечая на вопрос стоит поднимать тему Крыма на "нормандской встрече" в Париже.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже.