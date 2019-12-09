В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках "нормандского" саммита в Париже не ограничена по времени. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, которого цитирует журналист из пула Кремля Дмитрий Смирнов в Twitter, передает УНН.

"Встреча Путина и Зеленского не ограничена по времени, ее продолжительность будет зависеть только от самих президентов", - цитирует журналист Ушакова.

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Также он еще раз отметил, что встреча Путина и Зеленского в Париже состоится после саммита в "нормандском формате" и итоговой пресс-конференции четырех лидеров.

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Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.