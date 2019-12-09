Кулеба назвал "нормандскую" встречу дипломатическим наступлением Украины

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "нормандская" встреча в Париже, которая состоится сегодня, - это дипломатическое наступление Украины. Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Я вижу, что сама встреча в "нормандском формате" - это дипломатическое наступление Украины. Потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть, потому что все избегали этой встречи, и если мы вспомним, то россияне вроде соглашались сначала в сентябре встречаться, потом в октябре, в ноябре..." - сказал Кулеба.

По его словам, переговоры будут сложными, ведь Президент Украины Владимир Зеленский имеет ряд "красных линий", которые нельзя переходить, а "перед ним сидит человек вообще без этих красных линий".

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата " в Париже.