В СКУ назвали требования, которые Украина должна выдвинуть к России

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Россия должна нести полную ответственность за восстановление разбитой войной Украины и выплатить возмещение пострадавшим и погибшим. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил первый вице-президент Всемирного конгресса украинцев Стефан Романив, передает УНН.

"Россия - это государство-агрессор, если мы говорим о восстановлении мира в Украине, то Российская Федерация должна вывести свои войска с украинской территории, и это главное. Также Россия должна нести полную ответственность за восстановление разбитой войной Украины, и выплату репараций всем пострадавшим от войны в Украине, а также - семьям погибших в малайзийском самолете рейса MH17", - отметил Романив.

Напомним, первый вице-президент Всемирного конгресса украинский Стефан Романив отметил, что вопрос Крыма обязательно должен подниматься на "нормандской встрече".