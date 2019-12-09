Председатель постоянной делегации ПАСЕ убеждена, что мир на Донбассе нужен и России

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Мир на востоке Украины нужен не только Украине, а также другим странам “нормандской четверки”, в первую очередь это касается России. Такую позицию в Facebook высказала председатель постоянной делегации ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.

“Мы считаем, что только в рамках наших законных требований, как проведение выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО украинской ЦИК, разоружение боевиков, правосудие для подозреваемых в военных преступлениях, — мирный процесс реально возможен. Я убеждена, что мир на востоке Украины нужен также и другим странам „нормандской четверки“. Прежде всего, это касается России”, — отметила Ясько.

По ее словам, во время встречи в Париже украинская делегация хочет объяснить Путину и его команде, что украинская власть и украинский народ имеют ценности, которыми готовы уступать.

“Наша задача — перевести борьбу за наши территории и наших людей за стол переговоров и выиграть эту борьбу”, — написала Ясько.

Также она отметила, что украинская делегация ожидает честный разговор и готова к самым острым вопросов от Макрона, Меркель и Путина. Такие же вопросы они услышат и от Украины.

“Мы все ждем от Парижа результат, который получит поддержку большинства украинцев. Президент Зеленский гарантирует, что проинформирует общество о результатах переговоров и будет честным в своих намерениях и действиях. В этот же мы ожидаем и от иных участников встречи”, — подытожила Ясько.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках “нормандского формата” в Париже.