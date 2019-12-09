В Офисе Президента подтвердили встречу Зеленского и Путина

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вчера делегация Украины во главе с Владимиром Зеленским прибыла в Париж в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. Относительно планов на сегодня - сначала Президент Зеленский проведет две двусторонние встречи - с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после этого с канцлером Германии Ангелой Меркель, и дальше уже будет встреча в нормандском формате четырех лидеров", - отметил он.

"После встречи в нормандском формате четырех лидеров Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил Тимошенко.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.