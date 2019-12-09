УПЦ МП свела в епископы священника, который помогал аннексии Крыма

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В воскресенье, 8 декабря, стало известно о возведении в епископы УПЦ Московского Патриархата Каллиника (Чернышева), способствовавшего российской аннексии Крыма. Об этом сообщает архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря), пишет УНН со ссылкой на его Facebook.

“Без объявления сделали “епископом Бахчисарайским” Московского Патриархата Каллиника Чернышева — известного пособника российских оккупантов в Крыму. Ждали почти 4 года, а накануне встречи в Париже решили показать “кто здесь хозяин”, — написал Зоря в социальных сетях.

По его информации, местом посвящения (хиротония) стал Николаевский собор в городе Нежин. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП также опубликованы соответствующие фото из Нежина, где Каллиник стоит в ряду архиереев Московского патриархата с отличительными знаками в мантии епископа.

В Крымской епархии УПЦ (МП) опровергали обвинения в сепаратизме в адрес Каллиника (Чернышева).

Как писал УНН, решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать Православную церковь Украины (ПЦУ) якобы “противоречит священным канонам и является большой ошибкой”. Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.