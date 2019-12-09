Германия призывает Россию к компромиссу по Донбассу

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В вопросе демилитаризации Украина пошла навстречу, теперь очередь за Москвой, считает глава МИДа ФРГ Хайко Маас. Он напомнил, что улучшение отношений РФ с Европой во многом зависит от ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Deutschlandfunk, информирует УНН.

Перед открытием саммита в "нормандском формате" министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, очевидно, ожидаем того же от России", - сказал Маас.

Немецкий министр выразил надежду на то, что обе стороны продемонстрируют готовность предпринять решительные шаги для достижения прочного мира на Востоке Украины. Маас отметил, что Россия должна быть заинтересована проявить готовность к миру и в международном плане, поскольку, как пояснил глава МИДа ФРГ, отношения между Европой и Россией в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с урегулированием конфликта вокруг Украины.

Напомним, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России - в "нормандском формате" - в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в "нормандском формате" Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05.

Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата". После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.