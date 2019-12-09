В МИД ФРГ подтвердили, что на переговорах в Париже будт обсуждать формулу Штайнмайера

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Формула Штайнмайера будет частью переговоров запланированных на сегодня в Париже нормандских переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает УНН.

Она подтвердила, что “формула” будет частью переговоров.

“Речь идет о последовательности шагов, которые должны помочь свести к единому весь комплекс сложных вопросов”, — добавила Адебар.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Германии вскоре перед началом саммита в “нормандском формате” выступило с заявлением, что именно действия России — являются предпосылкой ее отношений с РФ и их вероятного улучшения в будущем, отметив, что люди на Востоке Украины слишком долго ждали мира.