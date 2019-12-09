Регистрация | Вход |
USD: 23,88 -0,0622  EUR: 26,49 -0,0139 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 15:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5640
Версия для печати

В МИД ФРГ подтвердили, что на переговорах в Париже будт обсуждать формулу Штайнмайера

В МИД ФРГ подтвердили, что на переговорах в Париже будт обсуждать формулу Штайнмайера

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Формула Штайнмайера будет частью переговоров запланированных на сегодня в Париже нормандских переговоров. Об этом сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает УНН.

Она подтвердила, что “формула” будет частью переговоров.

“Речь идет о последовательности шагов, которые должны помочь свести к единому весь комплекс сложных вопросов”, — добавила Адебар.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Германии вскоре перед началом саммита в “нормандском формате” выступило с заявлением, что именно действия России — являются предпосылкой ее отношений с РФ и их вероятного улучшения в будущем, отметив, что люди на Востоке Украины слишком долго ждали мира.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, Германия, формула Штайнмайера
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.