Зеленский прибыл на "нормандскую" встречу в Елисейский дворец

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу "нормандской четверки", передает корреспондент УНН.

Так, в 16:... Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией прибыл в Елисейский дворец в Париже на "нормандскую" встречу.

В делегации: помощник Президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Вадим Пристайко, глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

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Ранее УНН сообщал, что сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Согласно графику, который накануне был распространен, ожидалось, что в 14:55 Президент прибудет в Елисейский дворец.