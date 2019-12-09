Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 17:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
17880
Версия для печати

Зеленский прибыл на "нормандскую" встречу в Елисейский дворец

Зеленский прибыл на "нормандскую" встречу в Елисейский дворец

фотогалерея

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу "нормандской четверки", передает корреспондент УНН.

Так, в 16:... Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией прибыл в Елисейский дворец в Париже на "нормандскую" встречу.

В делегации: помощник Президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Вадим Пристайко, глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава МВД Арсен Аваков, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая за три года встреча в нормандском формате: мир или стена

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Согласно графику, который накануне был распространен, ожидалось, что в 14:55 Президент прибудет в Елисейский дворец.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Париж, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.