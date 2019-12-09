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Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть - Вятрович

Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть - Вятрович

Владимир Вятрович

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве останутся названия проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил бывший глава Института нацпамяти, нардеп Владимир Вятрович на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде. Спасибо Сергею Рябенко!", - написал Вятрович.

Напомним, сегодня Шестой апелляционный административный суд продолжил рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как сообщалось ранее, Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Так, в июле 2016 года Московский проспект в Киеве переименовали на проспект Степана Бандеры. А в июне 2017 года Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича.

Источник: УНН
Теги: Киев, декоммунизация, переименование, Степан Бандера, Владимир Вятрович
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