В Офисе Президента рассказали, кто вошел в делегацию на "нормандскую встречу"

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Из Украины в Париж на встречу в "нормандском формате" прибыла достаточно большая делегация, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста, кто есть в делегации и входят ли в ее состав Аваков и Богдан, Тимошенко ответил:

"Да, у нас тут довольно большая делегация. Есть господин Хомчак и господин Пристайко, Ярмак и я, господин Костюк. Большая довольно делегация, вы увидите, когда мы будем заходить туда и официально будет видно, кто присутствовал на встрече".

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что в украинскую делегацию вошли Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.