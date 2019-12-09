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Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу"

Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу"

Ангела Меркель

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец на "нормандскую встречу", передает корреспондент УНН.

Так, в 16:00 Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Елисейский дворец на встречу в "нормандском формате".

Напомним, заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщил, Канцлер Германии Ангела Меркель проведет на полях парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата" в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Париж, Ангела Меркель, Нормандская четверка, переговоры
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