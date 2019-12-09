Путин прибыл на "нормандскую встречу" в Елисейский дворец

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу нормандской четверки, передает корреспондент УНН.

Так, в 16:15 президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу нормандской четверки вместе со своей делегацией. В частности, прибыл помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее УНН сообщал, что в Елисейский дворец в 16:00 прибыл Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи “нормандской четверки” в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России — в “нормандском формате” — в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в “нормандском формате” Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должно начаться встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата”. После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата” с представителями СМИ.