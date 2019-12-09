Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 19:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5640
Версия для печати

Началась двусторонняя встреча Зеленского и Меркель

Началась двусторонняя встреча Зеленского и Меркель

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Началась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель в рамках саммита в нормандском формате, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента в Facebook.

“Идет двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже”, — указано в сообщении Офис Президента.

Как писал УНН ранее, в Париже завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона.

“Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны на Донбассе”, — говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Ангела Меркель, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.