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Встреча в "нормандском формате" задерживается

Встреча в "нормандском формате" задерживается

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже начало саммита лидеров четырех стран в "нормандском формате" задерживается уже более чем на полчаса, передает корреспондент УНН.

Так, анонсированное на 17:00 по киевскому времени начало саммита перенесено. Как отметила французская сторона, встреча должна была состояться в 17:30, одновременно по состоянию на 17:42 лидеры до сих пор не собрались.

Анонсированная на 19.45 итоговая пресс-конференция лидеров также перенесена.

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Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи “нормандской четверки” в Париже 9 декабря.

Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России — в “нормандском формате” — в Париже.

Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в “нормандском формате” Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.

Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата”. После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата” с представителями СМИ.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Нормандский формат
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