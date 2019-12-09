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В Париже завершилась встреча Зеленского и Меркель

В Париже завершилась встреча Зеленского и Меркель

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Завершилась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках Нормандского саммита в Париже", - сообщили представители ОП.

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Ранее Зеленский провел двустороннюю встречу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видения завершения войны на Донбассе.

Как сообщал УНН, в Париже начало саммита лидеров четырех стран в "нормандском формате" задерживается уже более чем на полчаса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Ангела Меркель, встреча, Владимир Зеленский
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