В Минфине РФ заявили, что "долг Януковича" достиг 4,5 млрд долларов

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сумма требований России к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам достигла 4,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов. Об этом сообщили в министерстве финансов России, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла 4,5 млрд долларов”, — пишут в издании.

Так, Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать спор Украины и России о долге по невыплаченным Киевом еврооблигациям на 3 млрд долларов.

“Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти (The Law Debenture Trust Corporation plc — доверительный управляющий по евробондам)”, — цитируют Минфин России.

Напомним, в Верховном суде Великобритании начинаются слушания по спору Украины и России о еврооблигациях на 3,075 млрд долларов (3 млрд основного долга плюс купон на 75 млн долларов). Слушания будут продолжаться четыре дня — до 12 декабря.

Решение по итогам слушаний, вероятно, будет вынесено уже в 2020 году.

Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России 3 млрд долларов по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.