Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 20:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4575
Версия для печати

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", соавторами которой стали 39 государств. Об этом на своей странице в Twitter сообщило Постоянное представительство Украины в ООН, передает УНН.

"Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, "за" проголосовали - 63 страны, а "против" - 19.

Напомним, 14 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Как ранее сообщал УНН, резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, резолюция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.