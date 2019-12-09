Ядерная инфраструктура и требования к РФ: основные положения резолюции по Крыму

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", соавторами которой стали 39 государств. Основные положения резолюции обнародовало Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ключевые положения резолюции:

Требование к Российской Федерации как государства-оккупанта вывести свои войска с Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Призыв к РФ вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое из трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Положительная оценка освобождения РФ 24 членов экипажей трех украинских кораблей и упор на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения на родину всех незаконно задержанных граждан Украины.

Осуждение активности по проведению РФ военных учений в Крыму и беспокойство использованием захваченных ею военных предприятий.

Упор на неправомерное использование ядерной инфраструктуры на украинском полуострове.

Фиксация факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины.

Рекомендация иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов во временно оккупированные АР Крым и город Севастополь без согласования с Украиной.

Напомним, сегодня, 9 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.

"За" проголосовали - 63 страны, а "против" - 19.

Как ранище сообщал УНН, 14 ноября, Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Резолюция вступит в силу после его принятия Генеральной Ассамблеей ООН в декабре.