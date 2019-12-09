Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 22:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
54315
Версия для печати

Переговоры "нормандской четверки" прервали ради встречи Зеленского и Путина - ОП

Переговоры "нормандской четверки" прервали ради встречи Зеленского и Путина - ОП

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса Президента, передает УНН.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прервано ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что после завершения встречи Зеленского и Путина переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.

Как сообщал УНН, в Париже началась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, встреча в "нормандском формате" в Париже началась сегодня около 18.15.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.