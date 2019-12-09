В Париже готовятся к пресс-конференции "нормандской четверки"

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Елисейском дворце начали подготовку к финальной пресс-конференции лидеров Украины, России, Германии и Франции, передает корреспондент УНН.

Так, за столом лидеры будут сидеть в таком порядке: сначала Президент Украины Владимир Зеленский, за ним - канцлер Германии Ангела Меркель, рядом с ней президент Франции Эммануэль Макрон, последний - российский лидер Владимир Путин.

Также в помещении вывешены флаги - Украины, Германии, ЕС, Франции и России.

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Отметим, ранее во дворце завершилась встреча в "нормандском формате" и начались двусторонние переговоры Зеленского и Путина.

После этого запланирована ужин, на котором лидеры вновь соберутся вместе.