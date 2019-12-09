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Двусторонняя встреча Зеленского и Путина завершилась

Двусторонняя встреча Зеленского и Путина завершилась

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, передает УНН.

"Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в формате Нормандия в Париже", - написала Мендель в Twitter.

Ранее в ОП сообщили, что переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваноы ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В Офисе Президента отметили, что после завершения встречи Зеленского и Путина переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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