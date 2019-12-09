На встрече Путина и Зеленского поднимали вопрос транзита газа - Витренко

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Париже во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина поднимали вопрос транзита газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Был конструктивный разговор, где обе стороны изложили свои позиции по целому ряду вопросов, включая вопросы газа ... Договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.

Он отметил, что о договоренностях будут говорить президенты, а представители делигации во время встречи только преподавали позиции сторон.

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Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.