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Аваков про "нормандскую встречу": зрады нет

Аваков про "нормандскую встречу": зрады нет

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался относительно встречи в "нормандском формате". О своих впечатлениях он рассказал журналистам на полях ужина после встречи лидеров "нормандской четверки", передаёт корреспондент УНН.

"Рабочая атмосфера, всё хорошо. Президент Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию. Зрады нет. Я думаю, что... пока всё идёт очень правильно с государственной позиции", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.

На уточняющие вопросы прессы он заявил "потом всё увидите".

Напомним, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегации, которая прошла на полях саммите "нормандской четверки" и длилась около часа.

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5 -10 минут.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсен Аваков, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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