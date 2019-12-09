Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 10 декабря 2019 01:06
Получить тестовый доступ
Пресс-конференции по итогам нормандского саммита
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9015
Версия для печати

В ОП заявили об успешности переговоров в Париже

В ОП заявили об успешности переговоров в Париже

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская позиция на встрече в "нормандском формате" была представлена "очень сильно". Об этом по итогам встречи заявила прессекретар Президента Украины Юлия Мендель, передает корреспондент УНН.

"Что бы сегодня не писали... на самом деле переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они на самом деле получили место, и я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - сказала прессекретар Президента.

По ее словам, то, что четыре лидера выйдут на совместную пресс-конференцию - это уже большое достижение.

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.