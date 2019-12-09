В ОП заявили об успешности переговоров в Париже

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинская позиция на встрече в "нормандском формате" была представлена "очень сильно". Об этом по итогам встречи заявила прессекретар Президента Украины Юлия Мендель, передает корреспондент УНН.

"Что бы сегодня не писали... на самом деле переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они на самом деле получили место, и я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно. Скоро будет представлено коммюнике", - сказала прессекретар Президента.

По ее словам, то, что четыре лидера выйдут на совместную пресс-конференцию - это уже большое достижение.

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, что президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.